斗鱼成立全国首家“网红党支部” 已有18名网络主播党员

（联合早报网讯）继去年开办全国直播平台首个正能量栏目后，30日，中国最大的直播平台斗鱼“网红党支部”在汉成立，在网络直播行业旗帜鲜明地加强非公经济基层党组织建设。

据长江日报报道，在全国500多家直播平台中，这个“网红党支部”系首家，直属于斗鱼党委，已有18名网络主播党员。去年5月，斗鱼刚成立党组织时，党员人数为65人。经过一年发展，党员人数增加到178人，占员工总数的一成多。

武汉实施“红色引擎工程”，党员成为群众身边最具活力的“红色细胞”。“艾媒咨询”提供的数据显示，2017年中国直播平台用户接近4亿人，占网民总量的比例超过了五成。目前，斗鱼注册用户超过1亿人。

斗鱼公司CEO张文明表示，全力支持在斗鱼建立党组织，直播到哪里，党建就推进到哪里。“90后”的斗鱼“网红党支部”书记古娜说，斗鱼一直在争做直播行业的党建试验田。“网红党支部”成立后，将通过直播不断建设一个风清气正的网络空间。

网络主播“蓝胖儿”在斗鱼平台有8万名“粉丝”，经主动申请被批准为“网红党支部”组织委员。参与了多场党建主题直播的“蓝胖儿”说，直播中遇到一位69岁老人。去年雨季，小区淹水，她主动加入党员志愿者队伍，赤脚把父母不在家的儿童抱出并带回家照顾。许多网友纷纷为她点赞。

“我眼中的党员精神是用直播把日常的好人好事传播得更广。”“蓝胖儿”说，“最近一场有关‘唱红歌’的党建直播活动，48小时吸引105万多人次观看。”今年6月，斗鱼开始大规模直播先进党员事迹，从武汉起步，陆续覆盖全国。

编著过《激越30年》一书的华中科技大学教授王溥认为，光谷是武汉非公经济最活跃的地方，斗鱼在党建方面的探索具有极强的示范和带动作用。

29日，有多名斗鱼网络主播提出，申请将党组织关系转入“网红党支部”。

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