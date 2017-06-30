中国航天科工研制新一代原子钟

（联合早报网讯）中国航天科工集团二院203所正在开展汞离子微波钟研制。作为新一代的原子钟，汞离子微波钟在未来深空探测和卫星导航领域有明显的优势。

据中新网报道，专家指出，汞离子钟对空间环境的适应能力强，在体积功耗不变的情况下，可以比现有的主流星载钟指标提高1—2个数量级，是新一代星载原子钟的发展方向，有望应用于下一代北斗导航卫星上。

203所研制生产的原子钟为中国北斗二代导航卫星系统作出贡献，其中包括国内首台星载氢钟，于2015年9月顺利“首飞”，对北斗导航系统进一步提高定位授时精度，实现长期在轨自主运行具有里程碑意义。

203所相关负责人表示，计划利用四年左右时间，搭建汞离子微波钟的实验系统，进行科学试验，在地面上形成闭合。之后进行小型化设计，最后实现工程化设计。

项目负责人王暖让表示，项目实施难度非常大，目前没有太多的借鉴经验。“从离子冷却到囚禁，再到谱线探测与控制等方面都需要开展大量的科学试验。”王暖让说，目前已完成《空间汞离子微波频标关键技术研究》立项论证，团队正在紧锣密鼓地进行研制中，并首次完成了氧化汞的装载，迈出了汞离子微波频标的关键一步。

免费试阅14天