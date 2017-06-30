中国31省区市党委换届全部完成 85人首次入常

（联合早报网讯）随着6月29日湖北省党代会落幕，中国31省区市党代会已全部召开，并完成省级党委换届，全国共有375名干部入选省级党委常委班子，其中85名干部首次“入常”。本轮省级换届选举历时九个月，换届后的各省份常委班子中，已有30人异地履新。

据人民网报道，2016年至2017年系换届年，全国共有21省区市调整省级党委书记。据记者统计，现任31名省区市党委书记平均年龄为59.9岁，其中有四名书记系“60后”，分别为：黑龙江省委书记张庆伟，广东省委书记胡春华，重庆市委书记孙政才，贵州省委书记陈敏尔。

从履历来看，31名省区市党委书记中25人曾有地方省级政府“一把手”工作经历。福建省委书记尤权、山东省委书记刘家义、广西壮族自治区党委书记彭清华、四川省委书记王东明出任现职前，均在中央工作；重庆市委书记孙政才赴重庆任职前担任吉林省委书记职务；西藏自治区党委书记吴英杰此前一直在西藏工作，履新前任自治区党委副书记一职。

从学位看， 26名省区市党委书记拥有硕士以上学位，其中10人为博士学位。

在本轮换届选举中，375名干部入选31省区市新一届省级党委常委班子，上海、甘肃为11人，青海为13人，西藏、新疆为14人，其余省份均为12人。

在这375名干部中，85人为首次“入常”。在85名新常委中，18人拥有博士学位；两人为“70后”干部，分别是上海市委常委诸葛宇杰、江西省委常委刘捷；10人系女性干部。

记者注意到，在本轮换届中，“戎装常委”并未出现在各省区市新一届省级党委常委班子中。对此，国防部曾回应称，“主要是因为今（2016年）明两年正值军队调整改革。经综合考虑，省军区主要领导暂不参加所在省级党委的换届选举，待相关改革到位后，再按规定增补进所在省级党委常委班子。”

本轮省级党委换届共持续9个月，截至目前，多省区市省级党委常委班子在换届后再次发生调整，其中30名干部异地履新，有12人赴中央任职。

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