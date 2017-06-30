香港有人挂条幅：彻查UGL，送狼英一程

（联合早报网讯）西环中联办旁的钧益大厦，下午出现一条写有“彻查UGL，送狼英一程”的条幅，民阵召集人区诺轩承认，是托该大厦的业主朋友挂上条幅，希望表达市民的示威权利。另大埔海滨公园回归塔上，亦一度有人挂上示威条幅，要求“民主自决光复香港”。

据香港明报报道，区诺轩指由于有传中国国家主席习近平今日到八乡出席活动后，会到中联办会见中资机构代表，他原打算在附近等候，今早起一直找地方，欲挂起民阵8尺半乘20尺、写上“彻查UGL，送狼英一程”的条幅，包括曾到过林士街多层停车场等，但发现该停车场每层均有警员驻守；另外警方近日布防达反恐级别，普通市民难以接近习近平的车队，亦令他们无法行动。

区其后到西环中联办附近，托居于钧益大厦的业主朋友，将条幅带入大厦挂于公众地方，避免了擅闯民居等的法律问题。条幅悬挂的位置对着西隧口，区指是希望习近平车队途经时，可让习看见条幅。而条幅在下午约1时挂起，因区等人担心有警员上楼阻止，故悬挂10多分钟后已将直幅收起。

另外，大埔海滨公园回归塔上，下午亦一度有人挂上示威条幅，写上“回归廿年继续沦陷，民主自决光复香港”。据悉条幅在下午约3时挂起，15分钟后已被除下。



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