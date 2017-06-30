广州欲建世界旅游名城 严控珠江沿岸开发

（联合早报网讯） 广州市旅游局今天（30日）消息，广州市政府发布了关于进一步加快旅游业发展的意见，提出到2020年将广州打造成为世界旅游名城和重要的国际旅游目的地、集散地，同时也将严格控制珠江沿岸的城市开发。

中新社报道，该意见提出，到2020年，广州旅游接待总人次达2.5亿人次，其中接待入境过夜游客突破1000万人次，旅游业总收入超5000亿元人民币，旅游外汇收入突破70亿美元，旅游业增加值占全市GDP比重达到8％以上。

该意见显示，官方支持大型旅游企业或金融机构、类金融机构设立广州旅游产业基金。以世界级主题公园、大型文化旅游综合体、国际邮轮母港综合体等一批重大旅游项目为引擎，培育旅游经济增长极。整合广州塔—珠江黄金水段、宝墨园—南粤苑等优势旅游资源，创建国家5A级旅游景区。

广州将严格控制珠江沿岸的城市开发，根植岭南文化，依托“一江两岸三带”（珠江两岸的创新带、经济带、景观带）建设，完善珠江沿岸旅游公共服务配套，培育打造提升以“珠江游”为核心的水岸联动旅游产品体系。越秀区重点打造广州传统中轴线文化旅游区和北京路文化旅游区；荔湾区重点打造荔枝湾涌—恩宁路—上下九西关风情民俗文化旅游区、沙面欧陆风情文化街区；黄埔区重点打造以南海神庙为核心的海丝主题旅游区和以黄埔军校旧址为核心的旅游创新发展示范区。

意见提出，积极争取国家和广东省支持，将广州“72小时过境免签”政策延长到144小时，争取实施外国旅游团经南沙口岸乘坐邮轮入境15天内免签政策。

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