京沪高铁六年累计发送旅客超6.3亿人次

（联合早报网讯）京沪高速铁路股份有限公司今天（30日）发布运营六年来的“成绩单”：截至6月30日，京沪高铁开通运营满六周年，累计发送旅客突破6.3亿人次，平均一年超过一个亿。

新华社报道，六年来，京沪高铁运量逐年大幅增长，运输效率不断提高。2011年6月30日，京沪高铁开通运营；2013年2月25日通过国家验收；2016年1月8日荣获2015年度国家科技进步奖特等奖。截止到2017年6月30日京沪高铁已安全运行2193天，累计开行列车58.3879万列，年均增长18.6％，累计运送旅客突破6.3亿人次，年均增长21.2％。

京沪高铁人流如潮，旅客发送量一年上一个大台阶。京沪高铁2014年实现扭亏为盈，2015年实现股东分红，2016年及2017年上半年盈利水平进一步提高。2017年京沪高铁每日开行列车平均高达426列，今年1月19日创造了日发送动车499列的历史新高；5月1日创造了运送旅客达66.6万人次的单日最高纪录。旅客可以像乘坐公交车一样随到随走。

六年来，京沪高铁品牌效应开始显现，架起了京津冀与长三角之间的沟通桥梁，促进了经济社会的快速发展。

京沪高速铁路股份有限公司有关负责人表示，为提升京沪高铁运营管理水平，京沪高铁将全面总结、系统提升安全、运营、维护、管理、服务、经营等方面的经验和做法，率先建成中国高铁标准示范线。

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