香港回归20年 台执政党吁落实港人治港

（联合早报网讯）今年是香港回归20周年，台湾执政党民进党今天（30日）发表声明，强调民进党高度关注台港互动和香港社会的民主政治发展；民进党支持香港民众，积极争取更多的民主自由和政治权利，亦呼吁北京当局，应正视香港人民要求真普选的呼声，确切落实“港人治港，高度自治”的方针，正面回应香港人民要求民主自治权利的期盼，不应抵制或阻挠。

联合新闻网报道，民进党表示，20年来，香港的自治和民主自由程度却每况愈下，“一国”正凌驾“两制”、政治管制正压缩自由氛围；2017年度世界自由报告指出，在中共当局的干涉下，香港自由度不断倒退。

民进党说，香港原本引以为傲的自由与法治正受到严重压抑，这不仅凸显出中共违背对香港人的承诺，亦证明了“一国两制”完全无法适用于台湾的民主体制。

民进党表示，对于台港的官方互动，港府应改变保守心态，向台湾展现更大弹性，以务实积极的态度，让台港关係朝更健康正面的方向推进；当前的台港关系已超越了政治和经济领域，日益密切的社会往来，促进了两地人民的深入了解，期盼台港人民应当在社会交流及解决社会问题上，激发更多的互动和合作。

民进党指出，如今，愈来愈多的香港民众选择台湾作为他们安居乐业之地，民进党表达高度欢迎；落实民主、自由和法治等普世价值的台湾，必定能让来台定居的香港民众享受到真正的生活尊严和幸福，“我们更乐见台港人民在深化的理解和认识中，推动台港基层关系更为健康、融洽”。

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