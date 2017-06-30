中日同意尽早启动防务部门海空联络机制

（联合早报网讯）第七轮中日海洋事务高级别磋商29日至30日在日本福冈举行，来自中国外交部、中央外办、国防部、公安部、交通运输部、农业部、国家海洋局、国家能源局、中国海警局等部门及日本外务省、内阁府、水产厅、资源能源厅、海上保安厅、环境省和防卫省的相关人士参会。

据新华社报道，双方举行了磋商机制全体会议和机制下设的政治和法律、海上防务、海上执法与安全、海洋经济四个工作组会议，就东海相关问题交换意见，并探讨了开展海上合作的具体方式。

双方同意尽早启动防务部门海空联络机制，并同意进一步推进防务交流。中国公安部边防管理局和日本海上保安厅根据双方签署的纪要，就加强双方情报信息交换和防范打击走私、偷渡、贩毒等跨境犯罪方面的执法合作进一步交换了意见。

中国海警局和日本海上保安厅肯定了已有联络窗口所发挥的作用。为进一步增强互信，双方就加强信息交换、推进工作层人员交流达成一致，幷就强化两国海上执法机构间的合作深入交换了意见。

双方积极评价今年3月在大连举行的中日海洋垃圾合作专家对话平台首次会议，幷决定于2018年在日本举行第二次会议。双方同意于今年11月在上海举行海洋垃圾研讨会，幷于年内通过实施联合调查开展海洋垃圾合作研究。

双方再次确认签署中日海上搜救协定的重要性，同意今后继续进行在双多边框架下的搜救合作。双方同意今后两国主管部门继续就海上船舶安全与污染防治进行合作。

双方就东海问题原则共识相关问题进一步深入交换意见，幷同意继续就此进行讨论。双方确认加强渔业资源保护与管理的重要性，幷同意继续在渔业方面加强合作。

双方原则同意今年下半年在中国举行第八轮中日海洋事务高级别磋商。

据环球网引述共同社29日报道，日本内阁官房长官菅义伟29日在记者会上表示：“中国是极为重要的邻国。期待通过磋商让双方的信任得以增进，合作得以加强。”





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