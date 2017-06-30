彭丽媛探访香港安老中心 用粤语赞老人“好劲啊”

（联合早报网讯）中国国家主席习近平夫人彭丽媛今天（30日）上午11时许，前往香港黄竹坑“东华三院赛马会松朗安老综合中心”，探望长者并瞭解安老业界如何应用创新科技加强安老服务。

中通社报道，在中心的复康治疗室内，彭丽媛听取了职业治疗师介绍如何应用先进复康仪器为长者治疗训练。香港特区政府新闻处公布的视频中，彭丽媛称赞一位正在以拳击进行物理治疗的婆婆，并跟她说：“你好棒”、“好厉害”，更用广东话赞了一句：“好劲啊。”

随后，彭丽媛又参观院内住宿设施“朗逸居”并探访院友，向负责护士瞭解院友日常的生活情况。在中心礼堂，她与参加绘画及手工艺活动的长者交谈，并与多位长者一起制作立体卡。为感谢彭丽媛到访，两位长者代表向她送上他们手绘的画作。

“赛马会松朗安老综合中心”高级主任方惠敏接受中通社记者采访时表示，彭丽媛与12位平均年龄87岁的院友一起制作了手工及纸花，另外亦有合照与交谈。“整个探访气氛都很轻松，老人家都很开心。”

结束探访前，彭丽媛向中心致送一部智慧健康一体机和一部电视机。

香港特区行政长官梁振英的夫人梁唐青仪、中央政府驻港联络办副主任殷晓静等陪同彭丽媛参观。

据介绍，位于黄竹坑的“东华三院赛马会松朗安老综合中心”前身是建于1971年的“东华三院戴麟趾安老院”，院舍于2011年开始进行重建工程，并于2016年6月投入使用。院舍一楼至二楼为特区政府资助院舍“赛马会朗逸居”，提供167个宿位；三至六楼为非资助安老院舍“赛马会朗愉居”，提供243个宿位。

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