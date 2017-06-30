习近平检阅驻港部队 受阅官兵喊“主席好”

（联合早报网讯）中共总书记、中国国家主席、中央军委主席习近平，今早在香港检阅解放军驻港部队时展现权威，不但阅兵规模是香港回归以来之最，部队的回应方式也从传统的“首长好”，改为“主席好”。

习近平今早在石岗军营检阅驻港部队，历时约八分钟，20个方队逐一亮相，包括陆海空三军，共3166名军人、61架坦克车、12架直升机参加了阅兵。

这次展示的141台装备是驻港解放军历次阅兵仪式中最丰富及最先进，包括首次在港亮相的10台“防护突击车”，还有92B轮式步战车、防空导弹、装甲车、侦察车、工程防化车、通讯车等。

当中，第18方队为防空导弹方队，配备有战术性能先进的“红6弹炮防空系统”。据悉，该系统去年才部署于西沙永兴岛，当中730B炮是7管30毫米高射机关炮，可用来摧毁巡航导弹及无人机。

香港舆论也注意到，当习近平乘坐车牌“ZG2017”的军车每检阅一个方队时，都会向方队说“同志们好”和“同志们辛苦了”；而方队则分别回应“主席好”及“为人民服务”。

香港军事专家马鼎盛认为，解放军首次在阅兵仪式中以“主席好”的口号回应，显示习近平至高无上的地位，也表明他已绝对掌握军队，拥有绝对权威。

不过，时事评论员刘锐绍却有不同的解读。他认为，改称“主席好”是为了让香港人较易接受，淡化党的色彩，适应香港社会气氛，尽量让港人别过于敏感。

阅兵完成后，习近平随即到附近的元朗少年警讯永久活动中心参观，他向在场的少年警讯成员表示，香港繁荣稳定离不开警队，在维持社会稳定起着关键作用，并对香港三万多名警员致以崇高敬意。

他也说：“青年是未来，我自己很关心青年。每一个人、每一代人都有历史机遇，这一代人要把握机会，选择正确道路服务社会，报效香港和祖国。”

下午，在现任特首梁振英陪同下，习近平会见了200多名香港各界人士并发表讲话。

他指出，香港回归20年以来，“一国两制”的实践取得举世公认的成果，期间遇到了很多新挑战、新问题，对这些问题要正确看待、理性分析。

习近平说，一方面要看到“一国两制”作为新生事物，必然要在探索中前进；另一方面，也要看到香港发生的很多问题有其复杂的历史根源和国际背景，不能做简单归因， 更不能有情绪化的态度，有问题不可怕，关键是想办法解决问题。

他并肯定地表示，一国两制符合国家及香港长远利益，他想不出有任何政治智慧会比一国两制更高明，北京将坚持一国两制不改变、不动摇，香港也应将一国两制方针贯彻实施，保持和谐稳定。

他最后向香港各界代表提出四个方面的要求：首先是支持下一任特首林郑月娥及新一届政府依法施政，做好民众及政府之间的桥梁；其次是带头搞好团结，维护社会和谐稳定，消解戾气、增进和气、弘扬正气。

他也要求他们带头关心青年，帮助他们解决实际问题，为其成长创造良好条件及环境，让“爱国爱港”薪火相传，后继有人；第四是要带头推动陆港交流合作，为促进两地的共同发展多献策、多出力、多担当。

习近平傍晚出席欢迎晚宴致辞时则称，20年间一国两制在香港实践，就如一棵幼苗在风雨中茁壮成长，他还引述香港歌星谭咏麟歌曲《创造命运》的歌词，寄语港人“自信好要紧，应该放开胸襟，愿望定会一切都变真”。

他强调，只要相信自己，相信香港，相信国家，坚持全面准确贯彻落实一国两制、港人治港、高度自治方针和《基本法》，聚精会神搞建设，一心一意谋发展，齐心协力团结奋斗，一定能够开创香港更美好明天。

晚宴开始前，习近平在梁振英陪同下进埸，并与多名政商界人士握手，但没有与在座的民主派人士有近距离接触。

另一方面，香港警方本周三逮捕了26名在湾仔金紫荆广场举行抗议活动的示威者。今天凌晨，这26人、包括香港众志秘书长黄之锋等全部获准保释。

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