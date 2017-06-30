美通过特朗普任内首个对台军售案 大陆表不满

（联合早报网讯）美国国务院通过了特朗普上任后的首个对台军售案，但金额比往年少，军售项目也没有包括台湾高度期盼的战斗机和潜舰等先进军备。中国大陆对此表示坚决反对和强烈不满，并敦促美方撤销军售计划。

台北舆论分析认为，军售案不令人意外，大致内容早在奥巴马政府时期决定，北京也早有预期，此案对中美和两岸关系冲击预料不大。

美国国务院发言人诺尔特是在当地时间29日宣布，行政部门已将价值14.2亿美元（约19.6亿新元）的军售案告知国会。她指出，军售符合《台湾关系法》，并凸显美国对台湾维持自主防卫的支持。她也强调，此举不会改变美国的一个中国政策。这项军售案尚需美国国会批准，但一般预料军售案将无意外获得通过。

台湾总统府则对此表示欢迎，并感谢美国政府履行对台湾关系法与六项保证的承诺。总统府指出，美国对台提供防卫性武器将协助台湾建立坚强的国防实力，在捍卫台海和平稳定现状上更具能力与信心。台湾也能在此基础上，持续寻求与北京当局展开进一步“有意义的对话”，从而增益两岸关系的良性发展。

中国大陆则如同往例表示反对。大陆外交部发言人陆慷在例行记者会上说，台湾是中国领土不可分割的一部分，美方对台湾军售严重违反国际法和国际关系基本准则，严重违反中美三个联合公报原则，损害中国主权和安全利益。中方强烈敦促美方“撤销上述售台武器计划，停止美台军事联系，以免对中美关系和双方重要领域合作造成进一步损害”。

另据路透社报道，中国大陆驻美大使崔天凯29日在华盛顿的大使馆招待会上指出，美国的行为“肯定将会破坏双方间的信任，并且违背了中美两国领导人在海湖庄园所举行会议的精神”。

根据美国国防安全合作局资料，此次军售项目共七项，包括早期预警雷达的技术支援、高速反辐射飞弹、鱼雷和标准二型飞弹（SM-2）组件等。台湾国防部指出，这些军备和提升计划均为当局去年向美国提出的。至于台湾高度期盼的F-16C／D型和F-35型战机则没有入列。自1992年出售150架F-16A／B型战机以来，美国从未再向台湾出售先进战机。

台湾军事观察家施孝玮受访时指出，此次军售的关键，在于让台湾拥有“最基本的敌防空网压制能力”。他认为，这项军售“没有太令人意外的地方”，大致内容早在奥巴马政府时期定案，只是延迟宣布，交由特朗普政府决定出售的时机和细节内容。

美国上回对台军售是在2015年，当时金额达18亿美元，包括两艘巡防舰，以及反战车飞弹和两栖攻击载具。

虽然军售案在各方意料内，有分析指出，美国此时批准军售，不无向北京施压或表达不满之意。据报道，特朗普对中方在朝鲜问题上缺乏作为日渐不耐，正考虑对大陆采取贸易制裁行动。

文化大学政治学系讲座教授陈一新接受《联合早报》访问时认为，军售案无疑是特朗普与北京讨价还价的“台湾牌”，“如果中国不再加把劲，在北韩（朝鲜）问题上努力，美国就继续打这张牌”。但他也认为，靠对台军售“反制”大陆的效果不大，除非美国加码向台湾出售战机。

铭传大学公共行政事务学系兼两岸研究中心主任杨开煌则指出，美国对付大陆“本来就两手策略”，军售对特朗普来说只是“一笔生意”，台湾政府不必过度解读。至于军售对两岸和中美关系的冲击，杨开煌说，“该骂的就骂，该喜欢的就喜欢，所有冲击都只是表面的。”

立场偏蓝的《联合报》也发表评论指出，认为特朗普政府军售台湾与朝鲜问题有关，“是太简化的看法，朝核归朝核，台湾归台湾，这是两码事”。

在军售案公布前，美国参议院军事委员会主席麦凯恩等八位参议员，本月23日联名致函特朗普，要求其行政部门“履行责任”，将台湾军售的通知书“立刻送交”国会。28日，参院军事委员也表决同意美国海军军舰未来可例行停靠台湾港口，引起北京提出严正交涉。

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