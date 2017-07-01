俄驻华大使：俄中军事合作路线图非军事联盟

（联合早报网讯）俄罗斯驻华大使杰尼索夫表示，俄中两国国防部签署的军事合作“路线图”，展现的是两国的政治互信，并不是两国建立军事联盟。

俄罗斯卫星网报道称，6月7日，中国国务委员兼国防部长常万全上将在出席上海合作组织成员国国防部长会议期间，与俄罗斯国防部长绍伊古进行了会晤，两国国防部长签署了《2017-2020年中俄军事领域合作发展路线图》。

杰尼索夫在中国国家主席习近平访问俄罗斯前夕受访时说：“我们在军事领域拥有很多交集，但我们不是军事盟友。军事方面的合作程度，展示出政治上的接近和互信的程度。如果我们对于面临的威胁持有相当和相近的看法，那么自然会针对我们应对威胁所采取的方法尝试对比。这方面并不涉及军事联盟”。

他说：“联盟，这是双方都承担着军事性的义务。我们并没有这种义务。也没有对此展开会谈，但我们之间拥有另外的合作方式。我们有坦克两项国际比赛和其它赛事。这是政治信任的组成部分”。

中国国防部称，双方签署的《中俄军事领域合作发展路线图》，是两国高水平战略互信和战略协作的证明，这将促进双方共同应对新的安全威胁，并有助于两国联手保护地区和平与稳定。

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