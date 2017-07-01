林郑月娥出席回归20周年升旗仪式 不设公众观礼区

（联合早报网讯）中国国家主席习近平今天（7月1日）将会出席香港特区政府在会展举行的庆回归酒会及第五届政府就职典礼，为特首林郑月娥及新班子监誓。香港01网站报道，金紫荆广场早上举行升旗仪式，林郑月娥偕丈夫林兆波出席。会场保安严密，不设公众观礼区，示威团体也无法接近会场抗议。

报道指，本次仪式与回归15周年时相同，没有设立公众观礼区，只有持证件的邀进入会场的保安严密。现场所见，金紫荆广场一带设有重重铁栏，警方逐一检查进入人士的邀请函及证件，传媒需提前两个半小时安检。

升旗仪式共有2400人获邀出席，包括中央驻港机构代表、立法会议员、驻港使节、地区团体和制服团队成员等。全国政协副主席、前特首董建华、梁振英夫妇、中联办主任张晓明、政务司司长张建宗等官员均有现身，但前特首曾荫权据报未有获邀，正在访港的国家主席习近平也没有出席。梁振英及张晓明均打上红色领带，前特首夫人梁唐青仪则以一袭红色裙、配以粉红外套到场。

林郑月娥在升旗礼前约15分钟抵达会场，她身穿金色为主的旗袍及鲜红色外套，与在场获邀的观礼人士握手。其丈夫林由兆波同样与在场人士、挥手，显得颇受欢迎。其后，林兆波又与梁振英握手，但未见林郑与梁握手。

升旗仪式先由香港警察乐队和香港各纪律部队仪仗队步操进场，在早上8时正鸣奏起国歌，进行升旗仪式，全场人士肃立。国旗及区旗升起后，水警轮在海面喷射水花，挂着国旗及区旗的飞行服务队直升机在上空飞过敬礼。仪式结束后，林郑月娥及丈夫林兆波先行离场，一众人士也陆续离开金紫荆广场，前往会展出席庆回归酒会及第五届政府就职典礼。

今早，社民连及香港众志在湾仔游行前往至金紫荆广场示威。手持中国国旗和香港区旗的游行人士与社民连等人爆发冲突，双方展开对骂。

免费试阅14天