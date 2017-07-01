习近平强调“一国”为本 底线不容触碰

（联合早报网讯）新一届香港特区政府宣誓就职礼今早在湾仔会展举行，中国家主席习近平及新任香港特首林郑月娥先后监誓。

习近平在发表主旨发言时，首先向林郑及特区各主要官员的就任，致以祝贺。他接着说，香港的命运与国家从来紧密相连，只有当中共建立新中国后，中国人民才真正站立起来。20年前的今天，香港回到祖国的怀抱。

“回归20年，是香港的成年礼。香港从回归一刻，便重新纳入国家的政府体系。”他说。

他重申，一国两制在香港取得成功，也是香港问题的最佳解决方案，并且符合国家的根本利益。但作为开创性事业，一国两制要不断探索，面对的新情况，包括国家安全需要，香港的国情教育还有待加强。

习近平提出，要始终把握一国和两制的关系，一国是本， 要始终维护国家统一，树立一国意识，坚定维护国家安全和发展利益，任何危害国家安全，挑战中央，都是对底线的触碰，绝对不能做。

他认为，在“一国”原则和尊重“两制”差异，维护中央权力和保障香港特别行政区高度自治权，以及发挥祖国内地坚强后盾作用，和提高香港自身竞争力有机结合起来，任何时候都不能偏废，这样“一国两制”这艘航船才能劈波斩浪，行稳致远。

他要求特区新政府要以人为本施政，同时须加强青少年爱国主义教育。而中央将继续支持港府依法施政、发展经济和改善民生，支持香港在一带一路、粤港澳大湾区和人民币国际化等发挥优势，并会研究协助港人到大陆有更多发展机会。

“香港同胞当家作主，自行管理特别行政区自治范围内事务，香港居民享有比历史上任何时候都更广泛的民主权利和自由。”他说。

林郑月娥致辞时指出，十个星期的特首竞选工程，她与各界进行逾百场“心谈”，让她更掌握香港经济面对的挑战，更明白香港年轻一代对前景的迷惘，以及更焦虑社会不断内耗使香港错失发挥优势的良机。

她又称，当选后经过过去三个月跟香港各界的接触，得到众多的鼓励，让她对香港前景充满信心，港人很优秀，在一国两制下，只要团结一致，香港一定可以再创辉煌。

但她表明，会依法处理冲击国家主权的行为，经济上也会更宏观地为香港谋出路。

林郑今早身穿红色外套，粉红色绣花旗袍，跟2400名获邀嘉宾一起出席湾仔金紫荆广场的升旗仪式时，曾与到场的市民交谈，有市民称赞她是首名女特首，为女性增光。

另外，一批示威者企图游行到金紫荆广场，但被另一批爱国人士包围，双方互相指骂及推撞，警员将两批人分隔。其后黄之锋等人被抬上警车。

（联合早报香港特派员易锐民报道）

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