香港学者：习向泛民伸沟通橄榄枝

（联合早报网讯）中国国家主席习近平今天为特首林郑月娥及新班子监誓后，发表逾半小时讲话。香港中大政治与行政学系高级讲师蔡子强分析，习近平的讲话中比较有新意的地方，是回应泛民议员要求增加沟通的诉求，相信这是对他们的正面回应。

习近平在讲话中提到“一国两制”是伟大构想、香港最佳制度安排，但近年出现新情况，就此他提出四点意见，包括香港维护国家主权、安全发展利益的制度，还需完善；对国家历史、民族文化的教育宣传，有待加强；聚焦发展经济；以及改善民生，维护和谐稳定。

其中，习近平提到“一国两制”体现了“求大同、存大异”的精神，而香港是多元社会，对一些问题存在不同意见甚至重大分歧并不奇怪，但如果陷入泛政治化的漩涡，制造对立及对抗，会严重阻碍经济发展。他还指出，只要是爱国爱港及拥护《基本法》，不论持甚么政见和主张，中央都愿意与之沟通。

据香港01网站报道，香港中大政治与行政学系高级讲师蔡子强分析，讲话中提及要抓紧经济发展机遇及不要卷入泛政治漩涡，均是中央一贯讲话的基调，而当中较有新意的是回应泛民需要增加沟通，而这也是一众议员对于新政府及习近平的期盼，相信是习对他们的正面回应。

此外，习近平的讲话中还提到“一国是本，本固才能枝荣”，任何危害国家主权安全、挑战中央权利及《基本法》权威的活动，都是底线触碰，认为要加强香港社会特别是公职人员和青少年的宪法和基本法宣传教育，以及香港要抓紧背靠祖国的发展机遇，否则“苏州过后无艇搭”。

蔡子强指出，自雨伞运动结束及港独思潮冒起后，中央越来越强调“一国”为本的主旨，从习的讲话中，除了一贯暗示要推行国民育及《基本法》23条迟迟未立法的信息外，也突出两个未来政府工作重点，分别是推动青年人发展机遇及打击港独意识的冒起，相信未来政府需要加强这方面的工作。

香港民主党主席胡志伟未正面回应习近平是否向泛民议员伸出沟通橄榄枝，他指出，若全面留意习近平三天访港行程的讲话，关于落实“一国两制”的重点是放在经济观上。但胡志伟认为，香港拥有的不只是经济及与国际接轨的能力，而是人身及言论自由这些港人重视的核心价值，这才是使“一国两制”不走样、不变形的基本所在。

自由党党魁钟国斌则表示，认同习近平提出香港要集中精力搞建设，以及“苏州过后无艇搭”的言论，认为香港跟随内地步伐就会发展得好，期望香港社会团结，不要泛政治化，希望泛民能够配合与中央沟通。

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