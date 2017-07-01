台外交部抗议尼日利亚武警强驱台驻处人员

（联合早报网讯）台湾驻尼日利亚代表处之前被要求更名并迁出首都，台外交部今天表示，尼日利亚政府30日派遣武警封锁台湾驻处，强制驻处人员离开，驻处人员抗议无效后只好离开，外交部对此表达抗议，呼吁尼日利亚停止这样的做法，改用理性对话处理。

台湾联合报报道，台外交部表示，尼日利亚政府6月30日派遣25名武警，将台湾驻尼日利亚代表处封锁，并强制驻奈处人员离开，办公室人员在抗议无效后，为避免危及人身安全，暂先离开办公室；台湾外交部对于尼国政府强制封锁台驻尼日利亚代表处表达严正抗议，并呼吁尼国政府停止采取极端做法，立刻撤离武警，改以理性对话方式处理。

台外交部表示，尼日利亚政府前曾于2004年5月派武警封锁台湾驻处长达5个月之久，当时经台方积极洽系说明，终获得尼国政府理解并同意台驻尼日利亚代表处续留在首都阿布加运作。

台外交部表示，今年元月尼国要求更名、迁址、减员迄今，外交部及驻尼日利亚代表处人员即积极进洽期盼获致双方均能接受的解决方式，经多方尝试无效后，台湾驻处已于近期启动搬迁至拉哥斯市的相关作业，但尼国政府仍持续以极粗暴、不友善的做法逼迫台湾驻处，外交部对此至感不满与遗憾。

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