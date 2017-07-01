章莹颖绑架案嫌疑人是助教 警方听到他自认绑架

（联合早报网讯）当地时间6月30日晚，美国当局宣布，在伊利诺伊州逮捕了一名涉嫌绑架中国访问学者章莹颖的嫌疑人。中新网综合外媒报道称，该名嫌疑人为27岁的布伦特-克里斯滕森(Brendt Christensen)，当局已对其提起刑事指控；另一方面，探员称，“相信”章莹颖已经“遇害”，但目前尚未透露是否发现其遗体。案件还在进一步调查中，对章莹颖的最终下落，当局未做定论。

章莹颖今年26岁，本科就读于中山大学，之后被保送到北京大学读研。今年4月，章莹颖赴美国厄巴纳-香槟分校的自然资源和环境科学学院做访问学者。平时，她一直跟家人保持着密切联系。

有媒体称，此次案件是因为章莹颖嫌之前租的公寓太贵，想跟学姐搬到合租房，她于6月9日，在赴租房处签合同途中失联至今。

6月27日，在章莹颖失联近20天后，美联邦调查局(FBI)宣布已经找到章莹颖失踪前乘坐的汽车，为一辆黑色土星轿车。监控录像显示，驾车者为一名白人男子，在她上车前，其驾车一直在周边区域兜圈。当时，章莹颖在与司机有短暂交谈后上车，坐上了车辆的副驾驶座。其后，章莹颖下落不明。

6月30日，美国中伊利诺伊州检察长办公室发表声明，宣布前述驾车者为27岁的布伦特-克里斯滕森，本地人，逮捕前，当局已将其列为监控对象。据称，他是伊利诺伊州厄巴-尚佩恩分校物理课程的助教员。声明透露，探员“偶然听到”他在说自己绑架了章莹颖，于是将他逮捕收押。目前，当局以绑架罪名对他提出了刑事指控。

在声明中，探员还称根据“在本案调查当中已发现的事实”，“相信受害人章莹颖已经遇害”，但未透露是否发现其遗体等更多信息。

另据央视报道，美国联邦法院以绑架罪对嫌疑人提出起诉。起诉书提到，案发3天后的6月12日，警方找到涉案车辆；14日得到搜查令；15日展开搜查；16日实施监控；29日监听到嫌疑人谈及绑架过程，遂于30日将其拘捕。有消息称章莹颖在事发当日即已遇害。

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