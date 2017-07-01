张志军：回到“九二共识”两岸关系才能拨云见日

（联合早报网讯）海峡两岸关系研究中心今天（1日）在上海举办“当前台湾局势与两岸关系形势”研讨会。中共中央台办、国务院台办主任张志军出席并讲话。

中新社报道，张志军指出，当前两岸关系面临严峻形势，导致这一局面的原因是民进党背离“九二共识”这一确保两岸关系和平发展的政治基础。两岸关系形势的变化，使人们对习近平总书记关于“九二共识”是两岸关系和平发展“定海神针”的论述有了更深刻的理解。只有回到“九二共识”政治基础，两岸关系才能拨云见日，柳暗花明。

张志军表示，我们要深入学习习近平总书记对台工作重要思想，认真贯彻落实中央决策部署，毫不动摇地坚持体现一个中国原则的“九二共识”，坚决反对和遏制“台独”分裂行径，大力推动两岸经济社会融合发展和民间各领域交流合作，不断增进两岸同胞亲情和福祉。

张志军强调，今年是两岸打开交流交往大门30周年。30年来的两岸关系发展历程充分证明，两岸同胞要交流、要合作、要融合的共同愿望是任何力量都阻挡不了的，打开的大门是关不住的，任何倒行逆施都是不得人心的。

张志军希望大陆专家学者继续为维护和推进两岸关系和平发展和祖国和平统一大业贡献智慧和力量。

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