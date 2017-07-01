强降雨致贵州省48个县市受灾

（联合早报网讯）贵州省民政厅今天（1日）透露，6月28日起的新一轮强降雨致贵州省48个县（市、区）不同程度遭受暴雨洪涝灾害，局地发生山体滑坡等地质灾害。贵州省49.4万人受灾，因灾造成一人遇难一人失踪。

中新社报道，据贵州省气象部门监测：6月28日18时至30日22时，贵州省累计降雨量200毫米以上15乡镇；6月30日7时至7月1日7时，出现大暴雨16乡镇，暴雨16县城332乡镇。

持续的强降雨让贵州民众直呼“受不住”。社交平台上调侃的语言比比皆是：“6月份贵州下了两场雨，一场下半月，另一场十几天。”7月1日，太阳终于在贵州省会贵阳现身，有网友调侃说：“太阳公公来查岗了。”

新一轮强降雨致贵州大部受灾。据贵州各级民政部门初步统计，截至7月1日12时，此轮强降雨天气过程共造成贵州省九个市（州）48个县（市、区）不同程度遭受暴雨洪涝灾害，局地发生山体滑坡等地质灾害。贵州全省共计49万4427人受灾，累计紧急转移安置2万零798人，因灾遇难失踪各一人；农作物受灾2万7010公

顷，其中成灾1万2219公顷，绝收2260公顷；因灾倒塌民房86户235间，不同程度损坏民房2614户4606间。

6月30日，贵州省人民政府召开全省汛期防灾减灾救灾工作电视电话会议。贵州省长孙志刚强调，把防汛救灾作为当前各项工作的重中之重，全力以赴打赢防汛救灾硬仗。当日国家民政部已紧急向贵州重灾区调拨救灾帐篷3000顶及折叠床、折叠桌凳等总共价值900余万元人民币应急救灾物资。

贵州省减灾委、省民政厅维持Ⅲ级救灾应急响应，持续加强应急值守，强化应急救助措施。灾区各级党委、政府及有关部门正全力组织开展防汛抗灾和救灾救助工作。

贵州灾情或将持续。贵州省气象台预计，7月3日夜间开始，新一轮降雨天气又将继续影响该省。



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