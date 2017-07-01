中国全国海关通关一体化 4万余企业受惠

（联合早报网讯）上海海关今天（1日）发布的统计数据显示，自中国海关通关一体化改革启动一年来，试点企业范围从最初上海的13家扩大至全国4万多家，实现了贸易便利化水平和海关监管效能的同步提升。

中新社报道，7月1日起，中国海关总署正式推进全国海关通关一体化改革，实现进口领域全覆盖，全国口岸所有运输方式进口的商品，适用“一次申报、分步处置”通关作业流程和企业自报自缴税款、海关对税收征管要素审核后置等改革举措。

据上海海关有关官员介绍，全国通关一体化改革，是中国海关“改革海关监管管理体制”的重要举措。2016年6月1日海关总署在上海成立了风险防控中心和税收征管中心，并选取13家企业，正式在上海启动通关一体化改革，实现全国海关风险防控、税收征管等关键业务集中、统一、智能处置。通关一体化改革让通关环节瘦身，企业在货物通关时一次申报，海关对货物安全准入、合法进出口等要素完成甄别后，先予放行。其他手续则在货物放行后完成。

据上海海关统计，目前上海关区试点报关单的平均海关通关时间为13.3小时，较关区同期整体进口通关时间缩短9.7小时。

今年6月，上海海关对上海关区试点货物进口额前200位的企业开展问卷调查。结果显示，试点企业对改革总体感受“很好”或“较好”的达到92.7%，认为改革提升通关效率、简化通关手续、减少通关成本、关企沟通协调顺畅的分别达到94.4%、95.5%、88.3%、96.1%。

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