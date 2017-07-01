上海把弄堂美食等小餐饮收编为“正规军”

（联合早报网讯）阿大葱油饼、梦花街馄饨、彭浦第一炸……上海不少知名“网红”弄堂美食都曾因无证无照而一度关门谢客，引来无数饕餮食客唏嘘。美食与监管真的不能兼得吗？

中新社报道，在精细化的城市管理中，上海正探索的食品安全监管新举措，为上述难题提出解决办法。7月1日起，《上海市小型餐饮服务提供者临时备案监督管理办法（试行）》正式施行：在坚守食品安全和不扰民的两大前提下，把过去一些无证无照小餐饮收编为“正规军”。

上海市食药监局副局长许瑾接受采访时表示，很多小餐饮服务由于房屋性质等原因，无法获得营业执照，但民众有需求。在不影响周边民众正常生活、食品安全有保障的前提下，这些小餐饮服务今后可被纳入备案纳管，相关部门将加强事中事后监管。

《上海市小型餐饮服务提供者临时备案监督管理办法（试行）》于今年5月已开始试点，冀望积累经验后在上海稳步推广实施。目前，全上海已有21个试点街镇对193家小型餐饮服务提供者开展备案。

上海市食药监局食品餐饮监管处副处长张磊表示，便民，是上海试点小餐饮临时备案监管的初衷。小餐饮备案纳管希望在保障食品安全的前提下，方便民众获得大众化的餐饮消费。

在嘉定江桥镇翔封路上，共有18家餐饮店，然而由于房屋产权等问题，只有七家店具有餐饮许可证。据透露，今年5月，该《办法》试行后，已有10家完成备案，一家正在按要求整改。一家名为“砂锅式麻辣烫”的小餐饮店，半年前还是一家无证无照的餐饮店。在食药监部门的指导下，该店铺从厨房到用餐区域进行了升级，新增添了油水分离器、碗筷消毒柜等，最终获得了备案许可。店主告诉记者，有备案证后，每天的营业额有了大幅增长；该店还登陆外卖平台，经营受到法律保护，更加放心。

据了解，把过去无证无照小餐饮收编为“正规军”后，食药监部门对其餐厨设施、卫生状况等就提出了更高要求。据江桥市场监管所副所长孙志毅介绍，所有进入备案纳管的餐饮店都已进行改造，厨房排烟管、下水道、油水分离器、碗筷消毒柜一个不少；还有好几家店主甚至自掏腰包装探头，让客人在大堂随时能看到后厨情况。

根据当日起实施的《办法》，小型餐饮临时备案的有效期为一年，届满可以申请延续，但最多延续两次，备案状态最多能持续三年。监管部门设立有限期的临时备案，希望借此倒逼备案者在有限时间内“升级”，堂堂正正做生意，最终获得食品经营许可。

免费试阅14天