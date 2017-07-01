柯文哲对应勇释善意 坦言“大环境怪怪的”

（联合早报网讯）台北市长柯文哲今晚于两年前国共论坛的会场、浦东香格里发大酒店，接受上海市长应勇设欢迎宴，应勇仅致词26秒，中方维安人员即驱离媒体。不过，北市府仍提供双方致词音档，柯文哲强调，目前大环境怪怪的，交流过程中有点疙瘩，但交流会增加善意、善意会出现交流 ；台北、上海能扮演两岸交流重要管道。

自由时报报道，柯文哲花约7分钟致词，一开始却自称大阵仗的出访团为“台北代表团”，接着介绍与会的一位民进党台北市议员梁文杰、两位新党北市议员、五位国民党北市议员，及北市府众官员；介绍到台北市卫生局长黄世杰时，柯文哲还强调“他很特别，是我老师”，中方人士也吹捧说“好年轻的老师”。

柯文哲表示，曾来中国10多次，每次来上海觉得进步好快，两年前再看一次，还是进步快，“不输给美国曼哈顿”。他说，以前台湾经济最好的时候，GDP大概佔全中国大陆43％、现在掉到剩4.6％，再过20年后，大陆经济发展突飞猛进，这是台湾要学习的，他希望台北另外组真正的学习团，学习大陆的电子商务、物流，因为大陆菜市场也是拿手机消费。

柯文哲指出，虽然第一次见到应勇，不过因为双城论坛，两岸很多常常来来去去，双边有密切往来；感觉应勇很亲切，第一次见到不陌生。

柯文哲说，“大环境虽然有时候怪怪的”，但既然两市来往密切，就继续做下去，交流会增加善意，交流过程当中有点疙瘩，也会和解；若台北和上海能够继续扮演两岸交流重要管道，就算有些疙瘩，也会想办法克服掉，他非常坚持双城论坛继续办。他说，民间先行、政府支持，给民间企业先提案，怎么做比较好，他们去协助他，反而较容易成功。

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