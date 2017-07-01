长沙升级发布洪水红色预警

（联合早报网讯）受持续暴雨影响，继长沙市防汛抗旱指挥部今天（1日）10时全面启动防汛II级应急响应后，长沙水文局当日16时43分升级发布洪水红色预警。长沙全城“戒备”，确保民众生命财产安全。

中新社报道，6月30日8时至7月1日12时，长沙全市平均降雨182毫米。全市普降暴雨、大暴雨，100毫米以上大暴雨达到323站。

水文部门发布的红色预警称，受降雨及上游来水影响，未来10小时内，湘江一级支流浏阳河朗梨河段将出现超保证水位2米左右的洪水，为建站以来最高水位。

今天上午，记者行走在长沙学士路上，最深处水可及膝。在路边的湖南湘江新区农村商业银行大厅内，水深没过膝盖。为确保金库安全，银行职员自制砂石袋堵在四周。

“昨晚我们就睡在银行。今天清晨开始搬运沙袋，幸好金库没事。”银行的一位女职员告诉记者。

受强降雨过程和上游来水影响，长沙境内所有河流水位全线上涨。截至今天13时，湘江长沙站水位达38.45米，超警戒水位2.45米。

位于湘江江心的橘子洲景区观光台被洪水淹没，亲水游步道进水，景区暂时封闭；长沙地铁橘子洲站也暂停服务，所有列车在橘子洲站甩站通过。当天上午，橘子洲开展地毯式人员清查，进行人员转移。

据水文部门预测，湘江长沙站将于7月1日20时出现洪峰，水位将达38.4至38.7米。全市范围内发生多处险情，但均已及时处置，山洪易发区域没有因山洪灾害出现人员伤亡现象。

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