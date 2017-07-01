文在寅承认部署萨德未与中国协商

（联合早报网讯）韩国总统文在寅日前承认，通过部署“萨德”决定时未与中国进行足够的协商，称韩国理解中国的担心，并表示有意继续对话。

人民日报海外网引述俄罗斯卫星网报道，文在寅日前在美国国际战略研究中心演讲时称：“的确，在我们公开宣布部署决定前，韩国政府未与中国就此问题展开足够的外交商讨。”

文在寅补充道：“韩国政府现在将继续完成一些必要程序，其中包括环评。”他指出，韩国政府还打算与中国讨论部署“萨德”系统问题。

据韩国国防部消息，“萨德”作战半径不超过200公里。“萨德”的部署引起了国际社会担忧。而日本却对该计划表示支持，指出部署“萨德”将有助于地区和平与稳定。

韩文在寅此前曾称，部署“萨德”计划仍有效，但发射装置的下一步展开暂停以补充研究该系统对环境的影响。

对于美国在韩国部署“萨德”，中国外交部反复重申中国的反对立场是明确、一贯及坚定的。华春莹曾在外交部例行记者会上表示，美国在韩国部署“萨德”系统严重损害中方战略安全利益，破坏地区战略平衡，无助于实现朝鲜半岛无核化目标和地区和平稳定，与各方对话协商解决问题的努力背道而驰，中方对此坚决反对。

华春莹说：“我们已就此向韩方提出交涉，表明严重关切和严正立场，强烈敦促美韩立即停止并取消部署‘萨德’系统。”

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