港民阵办七一游行 要求真普选和释放刘晓波

（联合早报网讯）在中国国家主席习近平离港后，香港民间人权阵线今天下午发起年度“七一”游行，要求“真普选”和释放诺贝尔和平奖得主刘晓波。

民阵表示，超过6万人参加了今天的游行。香港警方则表示，在游行高峰时，约有1万4500名参加者。两者估算的人数均比去年的“七一”游行低。

今天才宣誓就职的香港特首林郑月娥回应时指出，香港是开放社会，有言论及集会自由，她尊重这些活动有秩序地进行。而《基本法》列明香港最终将达至普选行政长官，特区政府需要创造适当环境去重启政改。

香港九七回归以来，7月1日回归纪念日已成为不少港人上街游行、表达对政府施政不满的日子。根据民阵去年及前年的数字，分别有11万人及4万8000人参与游行，警方则指连续三年不足2万人上街。

今天的“七一”游行是在下午约3时半开始，由铜锣湾维多利亚公园中央草坪出发，游行前往金钟政府总部。参与游行的市民各有不同诉求。第一次参加游行的周太太受访时说，香港一日一日在沉沦，作为香港人应该要发声，捍卫香港的核心价值。

来自教育界的梁老师自2003年开始，每年都会以游行方式渡过“七一”。她今天拿着“释放刘晓波”的标语独自参与，说今年更没不参加的理由。

她说：“他（刘晓波）已经是末期癌症，就算是政治犯，毕竟已服刑多年，出于人道主义，政府应该释放他到国外就医。”

游行期间，有建制派团体的约30名成员手持五星红旗，在湾仔警察总部外向游行人士大叫“爱国爱港、支持警察、反对港独”等口号。

与此同时，多名戴口罩并手持印有“香港独立”横幅及龙狮旗的人士，则在湾仔鹅颈桥走入民阵的游行队伍，走到警察总部外时停下，高叫“香港独立”等口号。

香港时事评论员许桢指出，今年“七一”游行人士人数减少，首先是香港回归20周年，习近平访港态度大致友善；其次是特区新一届政府上场，市民抱有观望态度；最后是港人经历“占中”“占旺”后对政治抗议活动已感厌倦。

近年不时成为政治抗议活动先锋的香港13家大专院校学生会，较早前就宣布不会参与昨天的“七一”游行，而会另行举办论坛，讨论香港“解殖”及前途问题。

其中，香港城巿大学、恒生管理学院、岭南大学、理工大学等七所大学学生会编辑委员会今天则在面簿发表联合声明，指过去20年来，香港民主化遥遥无期；新闻自由、言论自由每况愈下，港人发声空间日窄。

声明表示，也许香港人今天的实力不足以推倒中共的高墙，也许抗争不会立竿见影，但“负隅亦需顽抗”。他们呼吁港人抵抗不公政权，否则将来必承受恶果。

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