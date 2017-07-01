双城论坛明举行 学者：无助两岸僵局

（联合早报网讯）上海—台北城市论坛（简称双城论坛）明天登场，台北市长柯文哲今天率团抵沪，成为台湾民进党籍总统蔡英文上任后，首度访问中国大陆的台湾直辖市长。在两岸官方互动停摆之际，柯文哲能否成为突破口备受关注，但受访学者认为，此行顶多为柯文哲个人加分，无助两岸僵局。

自2010年起举办的双城论坛，由上海市和台北市政府轮流举办，现已成为两市之间重要的机制化交流平台，供双方深入探讨和交流城市发展经验，巩固和拓展各个领域合作。今年的论坛在上海东方滨江大酒店举行，主题定调为“健康城市”，涵盖卫环、智慧城市、民生服务与青年创业等。

柯文哲这回率领副市长邓家基等58名市府人员，以及蓝绿不同党籍的10名台北市议员与会，包括唯一一名民进党议员梁文杰。今天傍晚抵沪后，柯文哲一行由上海副市长翁铁会和上海市台办主任李文辉接机，规格与前年一样，晚上则由上海市长应勇在浦东香格里拉大酒店设宴款待。值得一提的是，大陆国台办主任张志军此时也身在上海，柯张两人会否见面，引发外界高度关注。

对此，柯文哲今天离台前在机场受访时强调“客随主便”。媒体追问，若陆方要求公开阐述“一中”以换取和张志军见面的机会，柯会否拒见，他未正面回答，仅说通常先决定目标再决定手段，决定战略再决定战术。但不论如何，柯文哲期盼此次论坛成功，以达到增加善意的目标。

柯文哲近来确实频频向大陆释出了不少善意。例如上月初，柯文哲接受偏蓝的中天电视专访时就说出“一个中国不是问题”，直接挑战至今始终拒绝承认“九二共识”的蔡英文。过去曾提出“四个互相”（互相认识、互相了解、互相尊重、互相合作）论述的柯文哲今年也加码，加提“互相谅解”，认为两岸要找一个双方可接受的方法往前走。

只不过，积极向对岸表现友好的柯文哲，被外界解读为有意与蔡英文争夺两岸话语权。对此，向来快人快语的柯文哲表明他“没有那么伟大”，更强调“自己没要选总统”，只希望双城论坛能让两岸僵局有转圜余地，呼吁外界不要有太多联想。

然而，受访学者认为柯文哲的期盼过于乐观。熟悉两岸事务的澳门理工学院名誉教授邵宗海告诉《联合早报》：“两岸目前是一个冷和的现象、一个僵局，柯文哲去了之后回来，还是冷和，还是僵局。柯文哲是个地方首长的格局，很难改变中央的想法。”但邵宗海补充，双城论坛的后续“发酵影响是有的”，那就是让台北市民感觉柯文哲有能力在两岸之间游走，为明年争取连任加分。

铭传大学公共行政事务学系兼两岸研究中心主任杨开煌受访时也指出，“两岸关系基本上已经是一盘死棋”，柯文哲能使上力的地方有限。至于陆方愿意在两岸僵滞之际续办论坛，杨开煌认为，北京无非要“借着柯文哲的说法警告民进党”。他说：“如果没有一中，什么交流都免谈，民进党当然有收到这个信号，但蔡英文不可能改变立场，不然她在支持者群众里失掉的会更多。”

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