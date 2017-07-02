中国足协回应保定退赛事件：成立调查组展开调查

（联合早报网讯）据中国足协新闻办微博消息，针对中甲球队保定容大将退赛一事，中国足协称已第一时间与河北保定赛区取得联系，要求赛区妥善处理赛后事宜，并已立即启动对此次事件中所涉及各方的调查。

全文如下：

2017年中甲联赛第16轮，保定容大与武汉卓尔的比赛结束后，保定英利易通足球俱乐部保定容大队负责人先后通过赛后发布会以及社交媒体发布了俱乐部退出本赛季中甲联赛的消息；此外，有媒体曝出，赛后裁判员在休息室被长时间围堵并遭受人身攻击。对这一冲突，中国足协已第一时间与河北保定赛区取得联系，要求赛区妥善处理赛后事宜，保护相关竞赛人员安全，并向赛区负责人、比赛监督、俱乐部了解“宣布退赛”的详细情况。针对俱乐部对本场比赛的反映，协会已决定由职业联赛理事会执行局、裁委会等部门组成专项调查组，立即启动对此次事件中所涉及各方的调查。对此事件，中国足协高度重视，并将根据事实，依规对涉事各方进行严肃处理。我们尊重俱乐部作为联赛主体的正当权利诉求，并将积极与俱乐部进行沟通，也希望俱乐部能够以冷静的态度表达主张；同时，我们也呼吁球迷保持理性和克制。关于事件后续进展及处理情况，协会将及时向公众通报。

据中新网报道，昨晚，中甲联赛保定容大主场2-2战平武汉卓尔的赛后，保定容大俱乐部董事长孟永立在新闻发布会上嚎啕大哭，宣布退出中甲联赛。他痛哭失声说：“我们只求公平公正！我们退出！我们不玩了！我玩不起了！”

据球迷回忆，下半场的伤停补时约为7分钟，武汉卓尔在第93分钟获得点球，由外援莫雷洛得分，2-2。最终，比赛的终场哨在第98分钟左右吹响。

赛后的新闻发布会上，孟永立愤怒地痛哭：“谁知道？没人想到是这个结果。我们只求公平公正，我知道不管怎么着，结果已经改变不了了，我们不想改变结果了。我们只是希望，通过我们的退赛，给相关领导，给他们一个警示、一个提醒。”

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