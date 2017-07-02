林郑：要主动修补撕裂　盼解开青年心结

（联合早报网讯）香港特首林郑月娥表示，要修补撕裂将较极端的想法拉到较中间的位置，她必需采动主动与不同的党派讨论，但他们的反应并非她可以控制。她又提到，她过去建立了很多网络，可以帮助团结香港。

据明报报道，林郑月娥接受中央电视台访问时，被问到要如何修补撕裂，她说修补撕裂并不是一件很容易的事，而且不断在变化。她指，要将较极端的想法拉到较中间的位置，她必需要主动跟不同意见的党派讨论，但他们的反应就不是她可以控制，所以只能承诺会尽最大努力建立政府与立法会不同党派的沟通。

被问到在过去政府工作的经验中，有什么强项可以帮到她团结香港时，林郑月娥就说，她比较优胜的地方是她建立了很多网络，在香港各界都有合作很多时间的伙伴，可以坦率地跟他们讨论问题。她又提到，政府跟社会的沟通需要建基于信任。

她又提到，她任政府高官时直接接触青年人的机会较少，但由于这届选委会中有很多较年轻委员，所以可以听到他们的意见，需要努力解开他们心中的结，给他们多一些对香港未来的希望。

林郑月娥表示，在政府中当官时间长了，可能会跟前线的工作会有一些脱节，可能都是由同事代办，但自己就喜欢亲力亲为。她又提到，所有公众写给她的信直到现在都会亲自看，上任政务司长后更每个周末除出席活动外都回到办公室看信。

免费试阅14天