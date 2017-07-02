香港与内地债券通将于7月3日正式上线

（联合早报网讯）7月2日，中国人民银行与香港金融管理局发布公告，决定批准香港与内地“债券通”上线。其中，“北向通”将于2017年7月3日上线试运行。

据澎湃新闻报道，“北向通”，即境外投资者通过内地与香港债券市场基础设施的互联互通，投资于内地银行间债券市场的机制安排。“北向通”境外投资者的投资标的债券为可在银行间债券市场交易流通的所有券种，投资方式既可以通过参与银行间债券市场发行认购方式，也可以通过二级市场买卖方式。

中国债券市场开放有其特殊意义和变化轨迹。近年来内地金融改革不断推进，债券市场作为多层次市场化配置金融资源的平台的重要性凸显。瑞穗证券亚洲首席经济学家沈建光接受澎湃新闻采访时表示， 由于债券通交易将会通过香港的结算账户进行，因此将更便于投资者实现跨境投资资金流动。债券通计划的交易和结算通过香港金管局的债务工具中央结算系统 (Central Moneymarkets Unit，CMU) 进行， “债券通”将大大有利于香港市场，并促进内地资本项目的开放和全球配置风险偏好。

近年来，随着QFII（合格境外投资者）、RQFII（人民币合格境外投资者）和银行间债券市场合资格机构计划等渠道的准入范畴和额度不断放开，流入中国在岸债券市场的国际资本一直在上升，人民币获纳入国际货币基金组织的特别提款权货币篮子，意味着人民币获正式认可为国际金融体系的一部分。

6月21日，央行行长周小川在2017陆家嘴论坛发表的主旨演讲中表示，金融服务业要进一步扩大对外开放。“保护导致懒惰、财务软约束等问题反而使竞争力更弱，损害行业发展”。

作为中国债券市场对外开放的重要举措之一，“债券通”的推出无疑将促进资本流入、提升货币职能和改善信用环境。

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