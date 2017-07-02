专家分析湖南雨量破历史极值：北方冷涡与副热带高压持续作用

（联合早报网讯）6月以来，大范围的暴雨袭击三湘大地。据湖南省气候中心统计，6月全省平均降雨量破历史极值，位居1951年有气象记录以来历史同期第一高位，其中6月22日以来的当月最强降雨过程仍在持续，强度指数为历史第一高值。

据湖南日报报道，省气象台国家级首席预报员姚蓉分析，此轮强降水不仅范围广，同时降雨强度大、极端性强，主要是由于北方冷涡与副热带高压的持续作用所致。西太平洋副热带高压位置相对比较稳定，水汽通道也比较稳定，湖南处于副高边缘和强水汽输送带中，有源源不断的水汽供应;与此同时，北方冷涡系统维持时间较长，冷涡后部不断有冷空气向南扩散;冷暖空气频繁交汇南方上空，导致湖南暴雨、大暴雨天气持续。

进入7月，此轮强降水仍在持续。7月1日8时到14时，强降水集中在湘西南到湘东北一带，长沙6小时降雨量达到120毫米。为应对强降水过程，省气象局将湘东北地区气象灾害暴雨应急响应提升为二级。

“未来7天省内雨日仍然较多，整体呈减弱趋势，但防汛形势依旧紧张，发生突发性地质灾害风险高”，省气象台国家级首席预报员姚蓉分析，7月2日开始，雨区将南压，2日至3日，湘南局部有大到暴雨，4日至5日，湘西北降雨又将增强。

姚蓉提醒，尽管雨势有所减弱，但目前土壤含水量较高，部分地区的强降雨仍可能引发山洪、滑坡、泥石流等地质灾害，居住在山区的人们应加强防范，游客也尽量不要进山旅游。同时，需要防范暴雨灾害叠加效应的不利影响，警惕沅水、资水、洞庭湖区等可能发生流域性洪涝灾害。

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