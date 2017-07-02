两岸是“命运共同体”? 柯文哲：合作对大家都有好处

（联合早报网讯）台北、上海双城论坛今天登场，面对现今的两岸僵局，台北市长柯文哲、上海市长应勇今在致词时，都不约而同提“两岸一家亲”、“命运共同体”等言论，遭外界质疑，双方是不是事前已经“套好招”了。

据联合新闻网报道，对此，柯文哲未正面回应，仅表示，如果可以渐少不信任，相信台湾经济成长率会上升，所以经济上双方合作，对台湾是有利的，相信对大陆也是有利的，建构所谓的命运共同体，合作对大家都有好处，不过在彼此没有信任的情况下，难免有些防备，如果可以增加互信、合作互利，成功性会更高。

柯文哲表示，这次双城论坛，双方都很清楚，就是定义成两岸的城市交流，尽量不去涉及政治高层，它(两岸一家亲、命运共同体)就是一个表达善意的说法，两个城市的互相学习、互相合作，有效改善市民生活，这才是双城论坛持续办理的目的，所以目标很清楚，就是让两边市民过更美好的生活。

不过媒体质疑，过去民进党市长赴陆都要提到“九二共识”，但柯文哲来上海两次都没有提过，仅提到四个互相、两岸一家亲等言论，这是不是两岸互动新模式？

柯文哲则说，这个无法替任何人回答，但其实常常在讲，有时候像夫妻吵架，什么难听的话都会出口，但还床头吵、床尾和，重点还是在基本架构。

柯文哲说，互相信任这很重要，互相了解对方，所以才会说，互相认识、了解、尊重、合作，最近还有一个新想法就是互相谅解，这就是基本架构，有时候当基本架构不好的时候，上面讲那些(九二共识)，有时候就是没有一个效果。

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