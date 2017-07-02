张建宗表示会积极改善香港行政立法机关合作关系

（联合早报网讯）香港政务司司长张建宗发表网志，指未来五年将竭尽所能，坚定不移地严格按照《基本法》落实“一国两制”、“港人治港”和高度自治，并秉持多创新、多互动和多协作的施政理念，致力改善民生、纾解民困，以及促进社会向上流动，把香港建构成为一个和谐关爱、共融宜居、充满活力、经济蓬勃的亚洲国际大都会。

据星岛日报报道，他称，会加强推广“一国两制”方针和《基本法》，让社会各阶层全面理解“一国两制”的完整概念。

他续指，作为政务司司长会努力维护香港的核心价值，积极改善行政与立法机关的合作关系，以多关心、多聆听、多行动的积极态度，回应社会的诉求和需要，并推动各项重点政策工作，包括改善民生，提升民生设施、减轻市民的生活负担，全力推动扶贫、安老、助弱工作，为市民提供更优质的服务。

他又指，会培育人才，促进社会向上流动，提升不同行业的专业性与认受性，促进青年发展，致力处理青年在学业、事业和置业方面的困难，并增加青年议政、论政和参政的机会，同时会提升公务员士气，包括检视各行政程序，致力简政放权，提升政府服务水平。

他称，会加强统筹和协调跨政策局及跨部门的政策工作，提升施政效率，亦会推进与内地的交流和合作，与国际建立更紧密的联系，促进“一带一路”建设，深化粤港合作及推动粤港澳大湾区城市群发展规划，提升香港的长远竞争优势，为香港人才提供更广阔的就业前景。

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