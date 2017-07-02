西藏计划到2020年培育超万名新农民

（联合早报网讯）记者从西藏自治区农牧厅获悉：“十三五”期间，西藏将继续加大农牧民培育力度，加快构建一支有文化、懂技术、会经营、善管理的新型职业农牧民队伍。计划到2020年，实现74个县（区）全覆盖，培育并认定新型职业农牧民1万人以上。

据人民日报报道，“十三五”期间，西藏将以专业大户、家庭农场主、农牧民合作社负责人、农机手等为主要培育对象，实行全过程跟踪培养，培育更多善生产懂经营的新型职业农牧民。通过实施新型职业农牧民培育工程，强化人才对现代农牧业发展和新农村建设的支撑作用，深入推进农牧业供给侧结构性改革，促进向现代农牧业发展转型，大力实现农牧业增效、农牧民增收。

此外，西藏还将在充分发挥涉农院校、科研院所、农技推广机构作用的基础上，鼓励和支持农牧业企业、园区和合作社等市场主体，建立实训基地和农牧民田间学校，逐步构建“一主多元”的新型职业农牧民教育培训体系，以公益性涉农培训机构为主体，多种市场主体共同参与。探索“分段式、重实训、参与式”培育模式，通过完善培训对象库、师资库、教材库、基地库建设，实现利用现代化手段，开展新型职业农牧民在线教育培训、信息技术咨询、认定管理考核和跟踪服务等，提高教育培训的针对性、规范性和有效性。

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