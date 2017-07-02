港媒：内地人对小龙虾胃口巨大 500万人靠此为生

（联合早报网讯）港媒称，内地人对小龙虾的巨大胃口已经制造了数百亿美元的业务，大到足以为500万人提供生计。

据参考消息网引述香港《南华早报》网站报道，最初在上世纪20年代，小龙虾由日本商人进口到南京作牛蛙的饲料，但小龙虾的发源地可以追溯到路易斯安那等美国南部的一些州，小龙虾曾是当地稻农的敌人，因为它会破坏农民的梯田，导致无法再种植作物。如今在非洲，小龙虾正在各个生态系统中制造同样的破坏。但在内地，上世纪90年代期间小龙虾从“最令人憎恨的”变成了“最受追捧的”，内地人开始把它们变成美味佳肴。

报道称，仅去年，内地小龙虾爱好者就吃掉了87.93万吨这种奇怪生物。

中国农业部的最新研究显示，这是2008年北京奥运会为举行游泳比赛所建的巨大水池重量的两倍，并且小龙虾的消费同比大幅增长了32%。

农业部的报告说，内地小龙虾的年轻追捧者群体还在扩大，未来几年中，他们将推动目前这个规模1466亿元人民币的行业迅猛增长。

报道称，内地人喜欢吃加了胡椒和辣椒的小龙虾，有关小龙虾的传言则同内地人吃的小龙虾一样味道十足。一种传言说，小龙虾是在污水中生长的虫子，它们以垃圾为食，而另一个奇怪的阴谋论说，它是一种转基因物种，上世纪40年代日本侵华战争期间，日本军队用它来处理尸体。但无论怎样的传言都未能吓退“千禧一代”在夏季夜晚出游时用小龙虾大快朵颐，最好同时再来一瓶啤酒。

“美食家们”通常戴上一次性手套，用手指取下头，剥开壳，然后吮吸美味多汁、混有辣椒和其他重调味料的虾子。

有分析家指出，在内地“千禧一代”中，晚上出门吃小龙虾正在成为一种社交工具。吃小龙虾的过程比较繁琐，他们就能在一个随便的场合相互交谈。

农业部的研究显示，去年长江沿岸农民捕捞了大约85万吨小龙虾，而全国各地已经出现了1.7万余个出售小龙虾的饭馆。

农业部估计，稻农的噩梦现在已经变成内地500万农民、厨子、服务生和餐馆老板的饭碗，同时小龙虾还对内地很多小城市和小县城的GDP作了贡献。

报道称，湖北省中部的潜江市以巨大的小龙虾产量而闻名。潜江市政府甚至建造了一个巨大的小龙虾雕像，以纪念这种红色生物跨过太平洋来到中央之国的厨房。通过办小龙虾养殖场、小龙虾烹饪学院和小龙虾节，现在潜江号称“小龙虾之乡”，尽管这一物种实际上源于美国路易斯安那州法国后裔的居住区。

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