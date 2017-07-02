云南24名游客在泰国因车祸受伤 现已全部回国治疗

（联合早报网讯）中国四川省自贡市有关部门证实，近日在泰国普吉府遭遇车祸受伤的中国游客中，绝大部分系自贡一家旅行社发团前往泰国普吉岛旅游的游客，剩余伤者系司机和导游。这个包括导游在内约30人的旅行团已于1日返回自贡，受伤游客正在当地医院接受进一步治疗。

据中新网援引泰国媒体的报道，泰国当地时间6月29日晚20时20分，中国游客在普吉府遭遇车祸，游客们乘坐的大巴疑因下雨路滑，以致拐弯时失控撞倒摩托车后撞上路边围墙，导致司机和24名中国游客不同程度受伤。

据了解，通过泰国警方现场调查显示，发生交通事故的地点位于普吉府卡途县巴东区素汪欺里佛寺面前，1辆从普吉府直辖县出发的旅游大巴，将运送33名中国游客到卡途县巴东酒店休息。但在下山时疑因路滑，导致车身在拐弯时失控，撞倒前方一辆摩托车，驾驶摩托车的女子当场死亡。之后，大巴仍无法刹车，最后撞上路边一家民宅的围墙，车头前框架崩塌，车内震荡剧烈，造成24名中国游客不同程度受伤，同时司机也被前方驾驶盘卡住受伤。救援人员及时使用工具将司机救出，并将游客和司机送往就近医院医疗。

“应该是司机救了我们一车人”。游客张女士回忆说，事发当时下着雨，道路是起起伏伏的水泥路。车祸原因怀疑是刹车失灵，驾车的泰国司机为了不让大巴车继续行进，选择撞击路边围墙来制动。车祸发生后，许多附近的居民自发赶来救人，他们还提来家里的急救箱，给伤者做了前期处置。后来救援人员赶到，伤者随即被送至泰国当地医院进行治疗。



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