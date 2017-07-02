湖南突发泥石流致五人死亡四人失联

（联合早报网讯）中国湖南省长沙市宁乡县宣传部消息，受连日来持续强降雨影响，7月1日16时左右，宁乡县沩山乡祖塔村(原双龙潭村)王家湾组，因长时间强降雨突发泥石流，致5人死亡，27人受伤，经初步核实，目前除失联的4人外，其余居民已全部疏散 ，暂无人员被困。

据新京报报道，最近两天，宁乡县普降大雨。据宁乡县防汛抗旱指挥部消息，截至7月2日7时，沩江宁乡站水位43.71米；沩江上游横市站水位86.62米。黄材水库、田坪水库已经超警戒水位，洞庭水库已接近警戒水位。其中，是黄材水库水位最高。到目前黄材水库水位最高已达到167.80米，是黄材水库从1958年筑坝蓄水59年以来的最高水位，去年7月4日暴雨黄材水库最高水位也仅为166米。

截止7月2日凌晨6点止，宁乡县大成桥、沩山、横市、黄材、坝塘、青山桥、老粮仓、流沙河、资福、灰汤、巷子口等11个乡镇受灾非常严重，造成农田大面积受淹、水渠堤坝垮塌、道路、电力和通信中断，部分农房倒塌、众多人员被困，个别乡镇出现大面积山体滑坡，正在组织力量进行清查摸底。

由于部分乡镇电力通讯中断，正在抢修中，暂时共有24个乡镇上报灾情，受灾人口355749人，倒塌房屋2300余间，全县23条公路中断。道路塌方10600立方米，挡土墙3800立方米，交通直接经济损失约2500万元。堤防损毁472处，长度21.817公里，特别是沩水袁家河大桥下游溃堤10米，沩水金洲段大堤崩塌2处，共达65米。24个乡镇目前全部损失达87514万元。

7月2日凌晨2点，县防指派出3队人员为通讯中断的乡镇送出多台手机及联通卡，以方便指挥调度救援。目前，救援还在继续进行。

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