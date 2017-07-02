马英九：台湾本土宗教团体不输先进国家

（联合早报网讯）台湾前总统马英九今天出席中华道教中坛元帅弘道协会会员大会时指出，台湾很多道教及佛教团体在海外都有据点，跟先进国家的天主教及基督教相比，台湾本土宗教团体丝毫不逊色。

据中央社报道，中华道教中坛元帅弘道协会第5届第1次会员大会及第4、5届理事长交接暨理监事就职典礼大会，今天在台中市外埔区的台湾道教总庙无极三清总道院举行，马英九、立法院副院长蔡其昌、镇澜宫董事长颜清标等都先后出席，向与会人员致意。

马英九致词时指出，不论佛教或道教，在历史上，台湾是最发达的阶段，跟过去佛道两教在大陆时期有很大的不同，例如入世化，变成人间的宗教，跟社会与民众紧紧结合；其次是现代化，宗教管理愈来愈现代化，而且建立很完整的会计及管理制度，让过程公开透明，这一点很不容易，有些地方也很企业化。

马英九认为，信徒更是志工化，无怨无悔的帮宗教发展；而且发展国际化，不只在台湾推动教务也到海外去。台湾很多道教及佛教团体在海外都有据点，跟先进国家的天主教或基督教相比，台湾这些本土化宗教团体丝毫不逊色，同时不再只是信仰中心而已，也是区域社会福利、社会教育及其他公益活动中心。



免费试阅14天