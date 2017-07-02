山西襄汾遗址出土史前石制品 拼合率之高全国罕见

（联合早报网讯）来自中国各地的旧石器考古专家2日在山西省襄汾县丁村遗址参观考察，负责丁村遗址考古发掘的山西省考古研究所研究员王益人在此间表示，丁村遗址群九龙洞遗址出土的2000余件散碎的石制品可拼合成588件，拼合率达22%，全国罕见。

据中新网报道，王益人介绍说，“通过研究表明，九龙洞遗址是古人类打制石器的营地，充分说明该区域内曾连续有人类活动。”他说，通过把一块区域内的碎石器进行拼合发现，该遗址的拼合率达22%，在全国来说较为罕见。

九龙洞遗址位于襄汾县沙女沟村东南侧北涧沟沟口，该遗址地层堆积属于沟谷冲洪积砾石侵蚀沟边土状堆积埋藏环境。2015年以来，山西省考古研究所在该遗址A、B、D三个区域发掘了80余平方米。

在A区北部黄土堆积中，揭露出多个可拼合密集分布集群。考古人员对2016年发掘出土的2000余件石制品进行拼合，可拼合的石制品达104组，588件。在B区同一层位不到9平方米的面积内发现两处原始人类打制石器的现场，集中分布着数百件的石片、石核以及大量碎屑。

丁村遗址位于山西省襄汾县丁村附近的汾河两岸，是新中国成立以后在北京周口店以外地区发现的首个大型旧石器时代遗址，它因发现介于北京猿人和现代人之间的“丁村人”而受世界瞩目。丁村遗址的发现填补了中国旧石器时代中期人类化石和文化的缺环，是中国旧石器时代中期文化的代表。



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