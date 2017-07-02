涉绑架章莹颖疑犯3日首次聆讯 律师吁华人参与

（联合早报网讯）美国伊利诺伊大学香槟分校（UIUC）中国女交流生章莹颖失踪已22天。6月30天，美国联办调查局（FBI）逮捕涉嫌绑架章莹颖的疑犯布伦特-基斯腾森（Brendt Christensen）。联邦调查局还指，根据披露资讯显示，相信章莹颖已经死亡。

据香港01报道，美国司法部门将于当地时间7月3日，在伊利诺伊联邦地区法院进行第一次聆讯。律师呼吁当地华人参加聆讯，希望有投票权的华人可以争取进入陪审团。

疑犯基斯腾森今年27岁，是章莹颖同校的伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校物理学博士生。美国执法部门29日监听基斯腾森时发现，他自称绑架了章莹颖，并将囚禁在自己公寓中。美国联邦调查局披露的监控录像显示，章莹颖是在６月９日下午2时左右，坐上一辆由白人男子驾驶的汽车之后失踪。在章莹颖上车之前，这名嫌疑人驾驶的黑色轿车，一直在周边区域兜圈。

7月3日，伊利诺伊州联邦地区法院将就此案开始第一次聆讯。据悉，警方公布疑犯资讯后，当地华人律师便计划组织3日共同参与聆讯。

据当地律师郭先生介绍，“第一次聆讯一般是决定是否给嫌疑人取保候审。对案件的细节应该不会涉及，如果没有准予取保候审，嫌疑人会继续被联邦执法机关所控制。越多华人到场，面对法官，会给予其压力，拒绝嫌疑人取保候审。如果都是白人陪审团，显然会对嫌疑人有倾向。”他还呼吁有投票权的华人争取进入陪审团。

据南方都市报报道，为章莹颖的家人提供法律谘询的芝加哥律师王志东表示，章莹颖家人目前十分悲伤，希望能给予罪犯最严厉的刑罚。此外，家人还希望尽快找到章莹颖，带她回家。“章莹颖的父亲现在很悲伤，我想肯定是彻夜难眠。”



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