台湾海巡署研议扩建太平岛码头

（联合早报网讯）台湾海岸巡防署为落实台湾总统蔡英文“让太平岛变成人道救援、科学研究的基地”的主张，现正研议南沙太平岛码头第二期工程与扩建南沙医院，强化码头泊靠静稳度与医疗设施；海巡署也计划在明年编列预算，为太平岛换装红隼反装甲火箭、无人机系统，同时藉由国防部移拨155榴炮，更新南沙军备。

据台湾联合报报道，由于美国参议院军事委员会近期通过让美国军舰申请泊靠台湾任一港口的议案，太平岛码头计划扩建，是否是为美舰泊靠条件作准备？引发关注。但官员澄清，研议扩建太平岛码头纯粹是要解决码头静稳度不足的问题，“这也是去年撤回100吨艇的主因”；对于美方的议案，国安单位相关业管没有评论。

蔡英文去年接受外媒访问时，被询及台湾如何因应南中国海主权争议时曾答覆：台湾是“利害关系国”，应该以平等的地位被纳入相关多边争端事务解决的机制；台湾现已在太平岛展开强化的作业，希望让太平岛可以变成是人道救援、科学研究的基地，可以和其他国家共同合作。

据了解，台湾海巡署目前计划在明年编列预算，采购红隼反装甲火箭、无人机系统，同时藉由国防部移拨155榴炮，更新南沙军备。但小型无人机部署太平岛是否涉有敏感，还需要研讨；红隼反装甲火箭则将汰换太平岛上原部署的AT-4反装甲火箭；海巡署现准备展开155榴炮班送训事宜，并规划弹药前运事宜，由于太平岛上的地下弹药库空间有限，未来155榴炮进驻后，因应弹药囤储空间，太平岛原编制的传统火炮必须检讨汰除。



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