债券通“北向通”明日开通 国开行率先发金融债券

（联合早报网讯）人民银行与香港金融管理局发表联合公告，宣布债券通的“北向通”将于7月3日上线试运行。

据香港01报道，公告表示，“北向通”相关法规、业务规则、操作方案及监管安排均已确定，技术系统准备就绪。人行与金管局已就“债券通”所涉及的跨境监管合作原则等相关事项达成共识，并签署了备忘录。双方约定，根据两地的法律和各自法定权限，建立有效的讯息交换与协助执行机制，加强监管合作，共同打击跨境违法违规行为，确保项目有效运作。

因应债券通“北向通”的开通，国家开发银行（国开行）宣布在中国银行间债券市场推出首批“债券通”金融债券，并于7月3日向全球投资者收集订单。

国开行“债券通”金融债券将于7月4日通过人行债券发行系统公开招标发行1年期、3年期和10年期固定利率债券，合计不超过200亿元人民币，是同类品种中最大发行规模。符合人民银行要求的境外投资人均可通过“北向通”机制直接认购有关本期债券。

目前，中国拥有全球第三大债券市场，市值超过9万亿美元，但外国投资者比率却相对低。滙丰银行副主席兼行政总裁王冬胜认为，债券通有助鼓励国际投资者参与中国债劵市场，也会刺激内地投资者对定息产品的需求，长远能吸引更多海外机构在内地发行人民币债券。渣打大中华及北亚地区金融市场部主管陈铭侨亦指出，债券通对寻求多元化投资组合和追求孳息的环球投资者来说绝对是好消息。

中银香港副董事长兼总裁岳毅则表示，债券通为境外投资者投资境内债券市场提供更多便利和选择，进一步带动内地债券市场开放和国际化；同时也将为香港的债券市场和人民币业务发展增添新动力。

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