刘晓波家属感谢医院影片流出

（联合早报网讯）诺贝尔和平奖得主刘晓波因晚期肝癌获准保外就医，相关情况又再有疑似当局释出的影片在网上流传。

据网媒香港01报道，7月1日深夜，一段《医院就下步治疗与刘晓波家属沟通》的影片在海外网站上流传，影片长约1分44秒，相信来源为闭路电视片段，经过剪辑，并配上了字幕。

这段影片在youtube上能看到，字幕列明会议是于6月28日在沈阳中国医科大学第一附属医院进行。

影片中医生透露，医院在6月7日收治刘晓波，这是外界首次明确知道刘晓波保外就医的日期，医生又称，在家属提出下调整治疗药物，“刘先生目前治疗开展得很顺利”。

影片中有一名光头女子，相信就是刘晓波的太太刘霞，但她在片中没有发言。刘霞的弟弟刘晖则向医生鞠躬道谢，表示“感谢相关领导协调国内的各方面资源。”

刘晓波本来没有出现在影片中，片中也没有交代他的最新病况和治疗方案。

另一方面，香港电台网站引述北京异见人士胡佳称，刘晖本人是保外就医的服刑囚犯，被控合同诈骗，他实际上是大陆当局控制刘霞和刘晓波的“人质”。

胡佳认为，刘晖在2013年被判刑后获保外就医，一直生活在恐惧中，他这次是不得不表现顺从及配合。

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