柯文哲上海论述“两岸一家亲”疑似引起蔡英文政府不快

（联合早报网讯）台北市长柯文哲今天在上海—台北城市论坛（双城论坛）延续一贯善意，不但与上海市长应勇不约而同在致辞中，强调他过去主张的“两岸一家亲”，更重提中国大陆国家主席习近平“两岸命运共同体”的表述，疑似引起了台湾总统府的不悦。

自2010年起由上海市和台北市政府轮流主办的双城论坛，今年一度传出难产，今早终于顺利在上海东方滨江大酒店举行。

第二度出席这项坛的柯文哲是台湾民进党籍总统蔡英文上任后，首个访问大陆的台湾直辖市长，此行能否成为两岸关系改善的突破口，备受关注。

首先致辞的应勇说，两岸同胞本来就是一家人，是不可分割的命运共同体，理应多交流、多沟通。他也表示，“在两岸一家亲的浓浓氛围中”，上海愿与台北一道，把交流合作继续向前推进，不断加深两地民众的友情和亲情，造福两地民众。

随后发言的柯文哲全程照稿演讲时，也提及相同论述，被媒体解读为双方事先曾“套过招”。

柯文哲致辞说：“两岸关系是影响台湾人民生活的重要因素，如果大家都能以人民的福祉为目标，秉持两岸一家亲的信念，加强两岸交流合作，建构两岸命运共同体，共同追求两岸人民更美好之未来，现在面临的一些僵局是可以克服的。”

他也期盼，两岸政府能以人民福祉为目标，更重申他“五个互相”的主张，即互相认识，互相了解、互相尊重、互相合作和互相谅解，以打破两岸对立。他过后受访时补充，两岸发展的关键在于设立一个基本架构，而在他看来，“五个互相”就是基本架构，“当基本架构不好的时候，上面讲那些（九二共识），有时候就是没有一个效果”。

“两岸命运共同体”的说法最早由习近平在2013年提出。他当时会晤中国国民党荣誉主席连战时说，“大陆和台湾是休戚与共的命运共同体”。在那之后，习近平在不同场合会见国民党领导人时，都重申这个论述。至于“两岸一家亲”也是习近平的常用之语。

针对柯文哲的言论，台湾总统府发言人林鹤明昨早回应时说，政府正面看待两地城市互动，但他也意有所指地说，当台湾面对外交困境时，“类似的交流互动应适切表达国人的民意，对两岸关系长远发展才有真正助益”。

外界解读，蔡英文政府对柯文哲的言论不满，更认为柯文哲的两岸论述已逾越其县市首长的身份。柯文哲昨午对此受访时缓颊说，每个人有每个人的解读，“自己纯粹是市民身分在想”。

他也指出，“一家亲总比一家仇好”，如果合作有利，两岸就应该合作，“现阶段就是互相学习、互相合作”。他还补充，双城论坛没有涉及政治高层的问题，再次呼吁外界“不要想太多”。

除了双城论坛，柯文哲此次访沪的另一大焦点，是他会否与人在上海的大陆国台办主任张志军会面。据《联合报》报道，由于柯文哲至今在两岸关系上的表态“基本符合大陆期待”，顺利过关，张志军可能在明午与柯文哲会面。

根据行程规划，柯文哲和50多名市府代表和议员一行将参访长江隧桥管控中心、崇明区小区、东滩岛湿地等，晚上7时50分搭机返台，抵台后会在机场举行记者会，说明交流心得。

澳门理工学院名誉教授邵宗海接受《联合早报》访问时指出，不论柯文哲与张志军会面时说什么，都显见北京愿意善待、拉拢柯文哲，这对倾向台独的民进党，以及至今拒绝承认九二共识的蔡英文都有“致命的影响力”。（《联合早报》台北特派员黄顺杰报道）

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