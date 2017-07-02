中国火箭发射任务失败

（联合早报网讯）中国长征系列运载火箭两周内第二次发射失败。长征五号今天发射后，飞行出现异常，未能完成为年底月球采样任务的最后一次演练。

据新华社等官媒报道，长征五号遥二火箭傍晚7时23分在海南文昌航天发射场点火升空，火箭飞行出现异常，发射任务失利，专家在对故障原因进行调查分析。

中国官媒在长征五号发射前进行了大幅度的造势报道并预告会有直播。火箭发射时正是央视晚间新闻联播时间，央视原计划联播后进入关于长征五号发射的特别报道，但播了一小段发射的画面后，突然切到广告。有网民注意到，直播是在二级火箭关机后结束。

据介绍，长征五号中间的主体部分由上下两级火箭构成，箭体周围捆绑着四个助推器。长征五号火箭的飞行过程大约需要1810秒。起飞后的17秒，火箭将不再垂直向上飞行，而是进行程序转弯，沿着地球的倾斜度来飞行，以节省火箭燃料。在飞行过程中，当一级火箭、二级火箭及四个助推器燃料耗尽，“燃料箱”就会被抛掉。发射任务成功与否，取决于载荷组合体能否在发射半小时后与火箭分离，进入预定轨道。

对于火箭发射罕见失败，网民留言：失败是成功之母，中国航天加油。

这是长征五号的第二发试验箭，首发试验箭虽然也碰到问题，但最后还是解决问题，后延发射成功。

这是长征系列的火箭两周内第二次发射失利。上个月19日，长征三号乙火箭在四川西昌卫星发射中心的发射过程中，火箭三级工作异常，卫星未能进入预定轨道。长征三号乙原本要把“中星9A”广播电视直播卫星发送到太空。

长征五号之绰号“胖五”，因为它的箭体直径为5米，较过去宽，标志着中国运载火箭实现升级换代。它是目前中国技术难度最复杂、运载能力最大的一型运载火箭。

长征五号具备近地轨道25吨、地球同步转移轨道14吨的运载能力，可将中国火箭运载能力提升两倍。它此次运载的是重达七吨的实践十八号卫星。这是中国自主研发的最重的卫星，应用了激光通信、新型霍尔电推进等系统，按计划是要对东方红五号卫星平台的关键技术进行在轨试验验证。

东方红五号卫星平台是中国自主研发的承载能力最大的新一代通信卫星平台，与国际上最先进的通信卫星平台相当。（《联合早报》北京特派员游润恬报道）

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