武汉警方破获网络贩枪案 缴枪管3000余根

（联合早报网讯）湖北省武汉市公安局消息，该市警方根据一条网上线索，多警种密切配合，经过3个多月缜密侦查，成功打掉藏匿在黄陂、江夏的2个制贩枪支犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人14名，捣毁制造枪支配件窝点5个，收缴气枪枪管3000余根，其他枪支配件400余件。

据中新网报道，今年3月初，武汉市公安局网安支队民警在日常网上巡查中发现，一个名为“爱狗狗交流社团”的QQ群里含有大量涉枪信息。民警于是扮作“枪迷”申请加入该QQ群一探究竟，发现群里的对话全都使用诸如“管子”(代表枪管)、“燕尾”(代表枪身)、“狗粮”(代表枪弹)之类的暗语。聊天内容除了各类枪支性能、制造工艺的“技术”交流，还夹杂着一些用暗语发布的疑似枪支零配件的广告信息。

警方怀疑，这里面可能隐藏着制贩枪支的犯罪活动。民警尝试与“卖家”接触，但对方十分警觉，不但只做熟客生意，而且只单线联系。民警并不气馁，在网上多次变换身份，佯装成不同的买家反复试探，逐渐取得了对方的信任。经过耐心周旋，警方发现了2个在网上贩卖气枪枪管的团伙，分别藏匿于武汉市黄陂区和江夏区。

4月9日，武汉市公安局成立了由刑侦、网安、技侦及属地分局等多部门组成的专案组，全力展开案件侦破。专案组通过大量的网上侦查和实地走访，逐渐查明了这2个犯罪团伙的主要成员、组织架构、加工窝点等情况。为了尽早消除社会危害，经综合研判，警方决定，首先对位于黄陂区以瓮某兄弟、肖某为首的犯罪团伙实施收网。

6月28日上午，武汉黄陂制贩枪支犯罪团伙最后一名主要成员翁某(兄)迫于压力，向警方投案自首。至此，这2个团伙共有14名犯罪嫌疑人归案，目前，其中8人被批准逮捕，1人取保候审，5人被刑事拘留。案件仍在进一步调查中。

武汉市公安司法鉴定中心枪弹检验实验室鉴定人员介绍，这种枪管是制造高压气枪的核心部件，这类气枪以高压气瓶中的压缩气体为动力发射铅弹，杀伤力巨大。根据以往的鉴定情况，具有同类型枪管、枪身架的气枪，致伤力一般可达200多焦耳/平方厘米，是国家标准的100多倍，弹丸出膛初速度可达300米/秒以上，最远射程约300米。一旦射入人体，会造成严重伤害甚至死亡。

警方提醒，根据中国对枪支认定的标准，当所发射弹丸的枪口比动能大于等于1.8焦耳/平方厘米时，即认定为枪支。无论是制造、出售、购买、持有这类枪支，均触犯法律，要受到法律制裁。

免费试阅14天