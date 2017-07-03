广西强降雨致39万人受灾七人死亡

（联合早报网讯）自7月1日以来，中国广西多地遭受强降雨侵袭，不到48小时，广西共有9个城市32个县(区、市)出现洪涝灾害，逾39万人受灾，7人因灾死亡，4人失踪。

据中新网报道，7月2日，因连日暴雨，位于珠江上游的融江河水猛涨，导致广西柳州市融水苗族自治县一半城区被泡，街道成河。据融水县防汛办水情播报，当天11时，融水水文站出现112.08米洪峰水位（警戒水位106.6米）。

据广西民政厅救灾处2日23时统计，7月1日以来，强降雨在广西引发严重气象灾害，共导致39.71万人受灾，3万人被紧急转移安置；7人因灾死亡，4人失踪；农作物受灾面积达26.22千公顷，房屋倒塌268户640间，直接经济损失6.76亿元。

由于强降雨与洪水走势同向，暴雨已造成严重的洪涝灾害，广西融水县、全州县、融安县等地部分街区被积水浸泡严重。强降雨还导致广西境内多地出现塌方，交警部门出动交通管制措施；数十趟客运列车因暴雨停运、折返或迂回运行。

据南宁铁路局2日通报，7月1日至2日，南宁铁路局桂林车务段遭遇今年以来最大范围强降雨，桂林全州县被淹，全城停电，桂林车务段管内的全州南站候车室和进站过道进水，全州南站站前广场水深近1米，旅客无法通行。湘桂线和衡柳线部分中间站站内道床被淹，造成车站停水停电，部分旅客列车晚点、停运，全州南站400多名旅客滞留。

广西气象部门预计，受低涡切变线影响，7月3日，广西中部、南部仍有较大范围的强降水过程。未来1～3天，桂江、洛清江、柳江、西江中下游将全线超警。广西减灾委、广西民政厅已于2日19时启动自治区四级救灾应急响应。

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