江西男子当街持刀砍人 行凶后欲自杀

（联合早报网讯）江西省上饶市经济开发区日前发生一起命案，一名男子在持刀杀人后欲自杀。

据中国青年网报道，6月30日上午，江西省上饶市经济开发区发生一起命案，行凶者在持刀追砍一名男子致其死亡后，欲持刀自杀。上饶警方通报称，行凶者在自杀后仍有生命体征，已被送医治疗。

事发现场照片显示，一名男子身穿沾染血迹的蓝色上衣，疑似手持菜刀状刀具站立在街道中央，其身后远处另一名身穿红衣的男子倒在血泊之中。另一张现场图片显示，持刀的蓝衣男子也倒在距离红衣男子不远处。事发现场聚集了不少围观群众。

6月30日12时，江西上饶警方发布警情通报，称2017年6月30日9时许，上饶经济开发区兴园街道办前山村前山安置小区莱客宾馆发生一起一名男子持刀追砍另外一名男子，受害人被砍身亡，行凶者杀人后持刀自杀事件。上饶公安经开分局出警后，控制现场，将还有生命体征的行凶者送往医院抢救。

中国青年网记者随后了解到，郑某(女，40岁)同时与犯罪嫌疑人叶某、被害人熊某保持不正当男女关系，20天前叶某、熊某互相知晓对方，且因为情感纠葛在电话中发生过多次争执。

6月30日上午9时许，犯罪嫌疑人叶某看到郑某与熊某在某粉店吃粉，多次电话、微信联系郑某不予理睬后，遂心生怨念，在附近商店购买一把菜刀砍杀正在吃粉的熊某，熊某被砍后从粉店逃离，叶某一路追砍至某宾馆门口，致熊某当场死亡。犯罪嫌疑人叶某看到熊某没有动弹，便持刀自残，随后被赶来的民警及时送医救治。

目前，犯罪嫌疑人经过抢救脱离生命危险，已被刑事拘留，案件仍在进一步调查中。



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