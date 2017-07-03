洪峰过境长沙 水位39.41米刷新历史纪录

（联合早报网讯）中国湖南的湘江长沙站水位不断刷新历史峰值，江心橘子洲被洪水“穿洲”，险情不断。一场罕见的超历史水位洪峰正涌入这座700余万人聚集的城市，全城严阵以待。

据中新网报道，7月2日13时，湘江长沙站水位39.41米，超保证水位1.04米，超警戒水位3.41米，较12时上涨0.02米；浏阳河朗梨站水位40.97米，超保证水位2.47米，超警戒水位4.97米，与12时持平；沩水宁乡站水位40.83米，水势较最高水位回落3.6米。

受连日持续强降雨影响，2日6时30分，湘江长沙站水位达到39.21米，刷新1998年创下的历史纪录39.18米。此后，峰值持续刷新，并停留在高位。

“好多年没见过这么大的洪水了。”71岁的李国泉老大爷经常到杜甫江阁散步，关切汛情的老人当晚在凉亭里足足坐了两个小时。看着年轻人和官兵一起垒沙袋，老人只能祈福洪峰安然过境。

隔江相望的橘子洲早在白天已被洪水贯穿。橘子洲头观光台及四周临江游步道完全被淹，景区中心地带也全部是水，与东西侧的江水连成一片。临江地带的树木被淹得只剩树冠。

长沙市地方海事局2日出动海事人员70人次，救援人员13余人，救援遇险船舶5艘，排查安全隐患20余处，向过闸滞留的船舶运送生活物资；长沙通讯、电力、交通等部门组织人员全力抢险救援。

长沙市防指最新统计数据显示，截至2日21时，长沙市受灾人口已超过72万人，紧急转移安置近10万人，全市直接经济损失达18.7亿元人民币。

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