深圳地铁回应女士车厢男多女少：优先不等于专用

（联合早报网讯）近日，深圳地铁1、3、4、5号线正式启用女士优先车厢。这是中国地铁首次尝试女士优先车厢，但新规实施后不久就面临尴尬，乘客普遍反映，“女士优先车厢”内，男士人数反而多于女性。

据北京青年报报道，与普通车厢略有不同，女士优先车厢外的站台屏蔽门以及车厢内门楣处均贴有粉红色的标识。但从目前的运行情况来看，女士优先车厢内女士并未优先。

6月29日下午6点半左右，北京青年报记者调查发现，在深圳地铁5号线民治站一列地铁上，女士优先车厢内的38名乘客中，男性占26人，女乘客仅12人。恰值晚高峰时期，一些乘客较多的地铁站站台上，最终挤不上女性优先车厢的往往也都是女性乘客。

事实上，在开始运营后的一周内，女士优先车厢经常被发现塞满了大量的男性乘客。

在女性优先车厢投入使用之前，有网友指出，解决性骚扰的根本办法是加强惩罚措施，而不是将女性与男性隔离开来。还有人担心，设立女性优先车厢后将影响地铁的整体运载效率，反而造成不便。而在爆出女性优先车厢内男性远多于女性后，很多人又对女性优先车厢的实际效果提出了质疑。

针对大家的各种质疑，深圳地铁的工作人员告诉北青报记者，女性优先车厢并不是法律层面的强制措施，此举也并非是为了排斥男性，减少性骚扰事件，而是为了培养尊重女性的社会氛围，倡导进一步关爱女性，进一步提高深圳的社会文明程度。

工作人员解释说，所谓女性优先车厢并不是指女性专用车厢。事实上，为了不影响地铁的运载率，在高峰时段，站台引导员会根据实际情况进行调整。“如果其他车厢人都很多，就这两个车厢人比较少，就会引导男性乘客在这两个车厢站台前候车。”

目前，地铁公司已通过站内广播、导向标识、车站告示等方式对乘客进行宣传引导。

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