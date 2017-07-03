《王者荣耀》出新规：12岁以下每天限玩一小时

（联合早报网讯）7月2日，腾讯宣布将于7月4日以《王者荣耀》为试点，率先推出健康游戏防沉迷系统，限制未成年人每天登陆时长、升级成长守护平台、强化实名认证体系。

据钛媒体TMT 报道，《王者荣耀》将基于游戏累计时长或单次时长对玩家进行相应提醒、下线等操作，实现防止沉迷游戏的目的。

其中，12周岁以下（含12周岁）未成年人每天限玩1小时，并计划上线晚上9时以后禁止登陆功能；12周岁以上未成年人每天限玩2小时。超出时间的玩家将被游戏强制下线。

除此之外，《王者荣耀》将陆续增加“未成年人消费限额”功能，与现有的成长守护平台双管齐下，限制未成年人的非理性消费。

《王者荣耀》作为一款类DOTA手游，目前累计注册用户超过2亿，日活量超过5000万，《王者荣耀》已经成为全球用户数最多的MOBA手游。而在2017年3月份，《王者荣耀》才首次夺下全球iOS收入冠军。这是中国手游从未有过的纪录。

据极光数据统计，《王者荣耀》到用户规模截至今年5月底已经增长到了7亿，中国青年网也报道称，小学生玩家占据《王者荣耀》用户57%以上，而且，网上一直有说法，这是一款“被小学生占领”的游戏。

实际上，早在2007年，中国国家新闻出版总署就发布了《关于保护未成年人身心健康实施网络游戏防沉迷系统的通知》，针对基于电脑上的客户端游戏和网页游戏，规定通过游戏收益的控制来引导玩家自我节制。

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